18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Portekiz'e yenildi

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daco Getica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 2. dakikada Alfonso Silva, 60. dakikada Lucas Anjos ve 64. dakikada Youssef Chermiti kaydetti.
Ay-yıldızlılar, hazırlık turnuvasında son maçını 12 Ekim'de Romanya ile oynayacak.
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