18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 3-0 yendi

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini Başar Önal, Emirhan İlkhan ve Sami Satılmış kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, 25 Mart Cuma günü Romanya ile Gölcük Şehir Stadı'nda bir maç daha yapacak.
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