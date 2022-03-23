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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 3-0 yendi

23.03.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 3-0 yendi

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini Başar Önal, Emirhan İlkhan ve Sami Satılmış kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mart Cuma günü Romanya ile Gölcük Şehir Stadı'nda bir maç daha yapacak.

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