18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz hayatını kaybetti

Orlando Louisville Üniversitesi'nde forma giyen Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, cumartesi akşamı saldırıya uğradı. 18 yaşındaki oyuncu ve 3 arkadaşı, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Rentz hayatını kaybederken arkadaşlarının hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Orlando Ocoee Lisesi'nde başarılı bir form tuttuktan sonra Louisville Üniversitesi ile anlaşan ve aralık ayında Kentucky Üniversitesi ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayan genç oyuncu için gelecek vadeden bir isim olduğu söyleniyordu. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
(İHA)
Burak Yılmaz Çin'e salladı, ülke karıştı!
Yıldız futbolcudan G.Saray açıklaması
75 milyonu gözden çıkardılar
Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi
Sahur programına katılan Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar
Ryan Babel ile yollar ayrılıyor
İtalya Ligi için tarih verildi!
Beşiktaş'a Sivasspor'dan cevap!
Robben futbola dönüyor!
Caner Erkin kararı! Fenerbahçe...
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
Dries Mertens'in talipleri artıyor
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Dev kulüp küme düşürülebilir
Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir
Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı
Okuyucu Yorumları 0 yorum