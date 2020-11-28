YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 18 yaşındaki engelli genç kız bulundu

18 yaşındaki engelli genç kız bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız, dün öğleden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, ailesi ihbarda bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız, dün öğleden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, ailesi ihbarda bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri gece saatlerine kadar arama çalışması gerçekleştirirken, bu sabah polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız Yasemin Küçük, dün evden 16.00 sıralarında çıkmıştı. Ailesi genç kızdan haber alamaması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede çalışırken, Jandarma ekipleri çevrede arama çalışmasına başlamıltı. Aile, arama kurtarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 4 kişilik ekiple çalışmalarına başladı. Denizli’de bulunan diğer arama kurtarma ekipleri, TRAC Denizli Şubesi 4 kişi, AKUT 8, DAK 10 ve İHH ekipleri ise 11 kişi ile çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine kent merkezine gittiği öğrenilen Küçük, şehir merkezinde aranmaya başlandı.

Genç kız 18 saatin sonunda bulundu
Küçük, 18 saatin sonunda sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde 09.30 sıralarında polis ekipleri tarafından bulundu. Karakola götürülen genç kız ailesinin yanına götürülmek üzere Jandarma ekipleri tarafından evine götürüldü.
Öte yandan, genç kız Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
12:57
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
Evren Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.