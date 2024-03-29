YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. 18 yaşındaki lise öğrencisi, Türkiye’nin en genç başkan adayı oldu

18 yaşındaki lise öğrencisi, Türkiye’nin en genç başkan adayı oldu

İHA İHA
29.03.2024 14:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Kadirli Belediye Başkan adayı olarak Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı oldu.

Kadirli ilçesinde yaşayan ve açık öğretim lisesinde öğrenim hayatını sürdüren 18 yaşındaki Baran Birkaç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli Belediye Başkan adayı olmuştu.

Seçimde ilk defa oy kullanacak olan genç adayın, Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olduğu anlaşıldı. Birkaç, hem ilk defa oy kullanmanın hem de aday olmanın heyecanını birlikte yaşayacak.
Aday olmasındaki amacın gençleri siyasete yönlendirmek olduğunu söyleyen Başkan adayı Baran Birkaç, "Çocukluğumdan beri hayalimdi ailemin ve arkadaşlarımın desteğini alarak bu seçimlerde belediye başkan adayı oldum. Bu seçimde hem ilk defa oy kullanmanın hem aday olmanın heyecanını yaşıyorum. Seçimi kaybetsem de temel amacım gençleri siyasete teşvik etmek. Siyaset camiasının gençleşmeye ihtiyacı var. Gençler kendi geleceği olan ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalı" dedi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da seçimde 260 sağlık personeli görev yapacakAydın’da seçimde 260 sağlık personeli görev yapacak
Varto’da sandık kurulu başkanları seçim torbalarını teslim aldıVarto’da sandık kurulu başkanları seçim torbalarını teslim aldı
Kırıkkale’de kamyon devrildiKırıkkale’de kamyon devrildi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Mart Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:18
Öğle
12:45
İkindi
16:16
Akşam
19:02
Yatsı
20:17
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.