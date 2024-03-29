18 yaşındaki lise öğrencisi, Türkiye’nin en genç başkan adayı oldu

Kadirli ilçesinde yaşayan ve açık öğretim lisesinde öğrenim hayatını sürdüren 18 yaşındaki Baran Birkaç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli Belediye Başkan adayı olmuştu.

Seçimde ilk defa oy kullanacak olan genç adayın, Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olduğu anlaşıldı. Birkaç, hem ilk defa oy kullanmanın hem de aday olmanın heyecanını birlikte yaşayacak.

Aday olmasındaki amacın gençleri siyasete yönlendirmek olduğunu söyleyen Başkan adayı Baran Birkaç, "Çocukluğumdan beri hayalimdi ailemin ve arkadaşlarımın desteğini alarak bu seçimlerde belediye başkan adayı oldum. Bu seçimde hem ilk defa oy kullanmanın hem aday olmanın heyecanını yaşıyorum. Seçimi kaybetsem de temel amacım gençleri siyasete teşvik etmek. Siyaset camiasının gençleşmeye ihtiyacı var. Gençler kendi geleceği olan ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalı" dedi.





