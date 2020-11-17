YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. 18 yaşından küçük çocuğa alkol satan işletmeciye 32 bin TL ceza

18 yaşından küçük çocuğa alkol satan işletmeciye 32 bin TL ceza

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kırklareli’de 18 yaşından çocuğa alkollü içki sattığı iddia edilen işletmeciye 32 bin 712 TL idari para cezası kesildi.Babaeski-Büyükmandıra Beldesinde, jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, bir işletmede T.S.

Kırklareli’de 18 yaşından çocuğa alkollü içki sattığı iddia edilen işletmeciye 32 bin 712 TL idari para cezası kesildi.
Babaeski-Büyükmandıra Beldesinde, jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, bir işletmede T.S. isimli şahsın, (18) yaşından küçük F.E.A. isimli çocuğa 2 adet alkollü içki sattığı esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimatı gereği "Sağlık için Tehlikeli Madde Temini" suçundan soruşturma işlemlerine başlandı.
Şüpheli T.S. hakkında 4250 sayılı Kanunun kapsamında "Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz" hükmü gereği 21 bin 773 TL, "Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez" hükmü gereği 10 bin 886 TL ve 1774 sayılı Kanun kapsamında kimlik bildirmediğinden 53 TL olmak üzere toplamda 32 bin 712 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Kırklareli Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:56
Öğle
13:01
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:21

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

İnci Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Bizim Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.