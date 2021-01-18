18 yılda Adana’ya 11 baraj 1 gölet yapıldı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Adana’da 11 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini söyledi

Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini ifade ederek, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Son 18 yılda Adana’da inşa edilen 36 sulama tesisi ile 869 bin 820 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Böylece Adana topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 699 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Adana’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 13 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 13 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 694 bin 370 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 1 milyar 92 milyon 250 bin liralık katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Adana zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.