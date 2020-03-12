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18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya’da bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 18:25 | Son Güncelleme

Muğla’da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında “tasarlayarak adam öldürme” suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla’da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında “tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından arama kaydı bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya’da bulundu

Muğla’da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında “tasarlayarak adam öldürme” suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla’da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında “tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından arama kaydı bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Çalım Eczanesi
Kepez
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