Ara transfer döneminde kadrosunda değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, düzenli olarak ilk 11'de görev alan bir futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi. Yüksek maaşı ve yabancı kontenjanı, ayrılık ihtimalini güçlendiren nedenler arasında gösterildi.

FENERBAHÇE'DE SEMEDO İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli sağ bekin yıllık 4,2 milyon euroluk maaşı, ayrılık kararında etkili olan faktörlerden biri oldu.

33 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetimin, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun özellikle savunma bölgesine yapılacak takviyelere öncelik verdiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Semedo'nun takımdan ayrılmasına teknik heyetin karşı çıkmasının beklenmediği aktarıldı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli futbolcunun ayrılması durumunda oluşacak kontenjanı yeni transferlerde kullanmayı hedeflediği kaydedildi.

BU SEZON 20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Nelson Semedo, bu sezon Fenerbahçe'de en fazla süre alan oyuncular arasında yer aldı. Deneyimli sağ bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 karşılaşmada 1 asistlik katkı sağladı.

Düzenli olarak ilk 11'de görev almasına rağmen yüksek maaşı nedeniyle ayrılık ihtimali gündeme gelen Semedo'nun geleceği, ara transfer döneminde netlik kazanacak.