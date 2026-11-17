Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenildi.



GÜLLÜ'NÜN ABLASI: "O ERKEK SESİ KERVAN'A AİT"

ATV Haber'de yer alan habere göre, şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tut dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini dile getiren Kader Tut, ses kayıtlarına ilişkin de ciddi bir iddia ortaya attı. Tut, ses analiz raporundaki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu savundu.



"SULTAN KESİNLİKLE OLAYDAN AYRI DEĞİL"

Kader Tut, bu iddiasının gerekçesine Tuğyan'ın Kervan'a Güllü'nün düştüğü pencerenin fotoğrafını atmasını gösterdi. Abla Tut, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum. Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a 'Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın' diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada."



NE OLMUŞTU?

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) ile olay sırasında yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) gözaltına alındı. Gülter, ‘Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.