YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. 180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi

180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta PTT’nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla 180.

180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi

Kahramanmaraş’ta PTT’nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla 180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi.
Posta Nezareti olarak 1840 yılında kurulan PTT 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş’taki PTT şubesinde etkinlik düzenlendi.
PTT’nin 180 yıllık geçmişi adına şubeye giriş yapan 180’inci müşteriye milli mücadele yıllarından günümüze pul ve zarfların yer aldığı albüm hediye edildi.
78 yaşındaki Reşat İşbilmez (78), “Ben e-devlet şifresi almak için PTT şubesine geldim. 180’inci müşteri olduğum için de çok mutlu oldum. PTT’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkem ve milletim için gurur duyuyorum” dedi.
PTT ailesinin ülkenin 2023 hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediğini ifade eden PTT Kahramanmaraş Baş Müdürü Harun Oğuzhanoğlu, “Pandemi sürecinde yaşanılan olayları hepimiz biliyoruz ve kurumumuz bu anlamda gerek maske dağıtımı, gerek maaş ve kargo işlemlerinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aynı hız ve aynı güç ile devam ediyoruz. Tüm PTT çalışan arkadaşlarımızı kalben kutluyorum. Verdiğimiz hediye ise PTT’nin hazırladığı milli mücadelenin 100’üncü yıl dönümüne ait pul ve zarflardan oluşan koleksiyondur” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Kayserispor’a sevindirici haber
Kayserispor’a sevindirici haber
Edirne'de 12 bin 450 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Edirne'de 12 bin 450 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
Hayırsever iş kadınından okula kütüphane
Hayırsever iş kadınından okula kütüphane
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:22
İkindi
15:23
Akşam
17:52
Yatsı
19:07

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Akasya Eczanesi
Onikisubat
Arzu Eczanesi
Onikisubat
Mine Eczanesi
Onikisubat
Sarıfakıoğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Şifa Eczanesi
Dulkadiroglu
Yağmur Eczanesi
Onikisubat
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kahramanmaraş’ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama
Kahramanmaraş’ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.