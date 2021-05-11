184 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için düzenlenen Wings for Life World Run’da bu yıl 195 ülkeden 184 bin 236 kişi ile katılım rekoru kırıldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Wings for Life World Run, bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi. Tüm dünyada 195 ülkede 184 bin 236 kişinin, Wings for Life World Run mobil uygulamasını cep telefonlarına indirip organize edilmiş App Run’a kayıt oluşturarak ya da bireysel olarak istediği yerde koştuğu etkinlik, bir kez daha omurilik felçlilerine umut olmak için düzenlendi. Sosyal mesafenin korunduğu koşuya katılanlar, mobil uygulama içindeki sanal yakalama aracına yakalanmadan, olabilecek en uzun mesafeyi geride bırakmak için adımlarını attı.

- Kadınlarda Nina Zarine, erkeklerde Aron Anderson kazandı

Yarışmacıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak istediği yerde "koşamayanlar için koştuğu" etkinlikte erkeklerde 66.8 kilometre ile İsveçli Aron Anderson, 2017 ve 2018’den sonra üçüncü kez birincilik elde etti. Kadınlarda ise 60.2 kilometre ile Rus Nina Zarina üst üste üçüncü kez birinci oldu. Omurilik felcine nihai çözümün bulunması için gerçekleştirilen araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run’a bu sene kayakla atlamanın en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Gregor Schilierenzauer ve erkek tenisinde dünya sıralamasının 4 numarası Red Bull sporcusu Dominic Thiem de yer aldı.