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185 kiloluk ‘Karbeyaz’ 20 bin liraya satıldı

23.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 185 kilogram ağırlığındaki ‘Karbeyaz’ isimli Honamlı cinsi teke, kurban pazarında 20 bin liraya alıcı buldu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala merkez Yüreğir ilçesindeki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayram öncesi kurbanlarını almak için pazara gelirken, satıcılar da hayvanlarını en güzel şekilde sergiliyor. Pazardaki 85 ile 185 kilogram ağırlığında değişen Honamlı cinsi keçiler ise gözde oldu. Tanesi 8 ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan keçiler büyüklüğüyle de göz kamaştırdı.

Honamlı cinsi keçiler arasında en büyüğü ise 185 kilogram ağırlığındaki ‘Karbeyaz’ adlı teke oldu. ‘Karbeyaz’ Osmaniyeli bir çiftçiye 20 bin liraya satıldı.

“BU HAYVANLARI KESEN BİLİYOR”

Adana’nın Saimbeyli ilçesinin Çeralan Mahallesi’nde yetiştirdiği keçileri pazarda satan Mustafa Berke Deniz, “160 hayvan getirdim 15 tane kaldı. Ortalama 8 bin 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattık hayvanlarımızı. En büyük 185 kiloluk ‘Karbeyaz’ı 20 bin liraya sattık. Rakibi yok bu hayvanların. Bu hayvanları kesen biliyor. Hem cins, hem de et lezzeti olarak insanlar bunu tercih ediyor” dedi.
140 kilogramlık bir Honamlı cinsi keçiyi 13 bin 500 liraya alan Hamza Demirtaş ise, “Bu senenin kurbanını aldık. Fiyatlar normal aslında. 140-145 kilogram arasında geliyor aldığımız mal. Bu kiloya bu fiyatta normal” diye konuştu.

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