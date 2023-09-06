19. Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları Liderler Toplantısı, İstanbul'da yapılıyor

İstanbul'da gerçekleştirilen 19. Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları (HACGAM) Liderler Toplantısı'nda konuşan Sağlam, İstanbul'da ve Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın programa katılamadığını söyledi.

Sağlam, HACGAM Liderler Toplantısı'nda arama kurtarma, deniz çevresinin korunması, denizde denetim ve kanun dışı faaliyetleri önleme, deniz haydutluğuyla mücadele, kapasite artırımı, sahil güvenlik görevlilerine yönelik bilgi ve beceri paylaşımı gibi önemli konuları müzakere etme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Japonya'nın girişimleriyle 2004'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren HACGAM'a Türkiye'nin 2017'de üye olduğunu anımsatan Sağlam, Türkiye'nin üye olduğu tarihten bugüne kadar oluşumun tüm faaliyetlerine etkin olarak katıldığını aktardı.

Sağlam, Asya Pasifik ülkelerinin sahil güvenlik teşkilatları arasındaki karşılıklı iletişimi ve etkiletişimi artıran HACGAM'ın bu stratejik önemi yüksek bölgede sahil güvenlik teşkilatlarının etkinliğinin ve denizler üzerindeki denetimlerinin artmasına da hizmet ettiğini kaydetti. Mehmet Sağlam, HACGAM olarak öncelikli hedeflerinin dünyada güvenli, emniyetli ve temiz denizlerin varlığını sağlamak, denizciliğin ortak sorunlarına yönelik koordineli çalışmak olduğunu belirtti.

21. yüzyılın değişen güvenlik parametreleri arasında dünyanın en önemli deniz geçiş güzergahlarının yer aldığı Asya Pasifik coğrafyasının jeostratejik öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Sağlam, denizler ve deniz ulaşımının merkeze alındığı güvenlik stratejilerinin 21. yüzyılda oldukça belirgin bir netlik kazandığını dile getirdi.

Sağlam, küresel ölçekte güç dengelerinin yeniden biçimlendiği bu yüzyılda Asya Pasifik coğrafyasının dünyanın yükselen değeri olduğunu belirterek, "Sayısız değerleri bir arada bulunduran bu coğrafyada denizle iç içe olan Asya Pasifik ülkelerinin denizlerdeki güvenliğinin sağlanması, etkin ve verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

"DENİZ EMNİYETİNİN VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ"

Dünya ticaretinin çok büyük bir bölümünün deniz yoluyla gerçekleştiğini, en önemli deniz ulaşım yolunun Asya Pasifik bölgesinde olduğunu belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Bölgede giderek artan deniz trafiği nedeniyle deniz emniyetinin ve güvenliğinin sağlanması, en önemli gündem maddelerinin başında gelmektedir. Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, deniz çevresinin korunması, denizde arama kurtarma ve denizlerde yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin önemi her geçen gün daha da büyük ihtiyaç olarak hem de büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da sahil güvenlik teşkilatlarının önemini artırmakta, sahil güvenlik teşkilatlarını yeni dönemin kapsamlı stratejilerinin önemli bir öznesi haline getirmektedir. Tam da bu nedenle bugün burada Asya Pasifik ülkelerinin, sahil güvenlik liderlerini bir araya getiren bu önemli oluşumun stratejik değeri tartışmasız çok büyüktür. Denizlerde ve okyanuslarda iç içe olan bu coğrafyada sahil güvenlik teşkilatlarının başarısı ve gücü ülkelerin denizlere yönelik hakimiyet ve denetimlerinin en önemli parametrelerini oluşturmaktadır."

"TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN GELDİĞİ SEVİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAKTADIR"

Sağlam, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının 7 gün 24 saat denizlerin emniyet ve güvenliği için durmadan çalıştığını belirterek, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının yüksek görev etkinliğinin temelinde şüphesiz ki Türk savunma sanayinin geldiği seviye önemli bir rol oynamaktadır. Bugün Türk Sahil Güvenlik Komutanlığımızın envanterinde bulunan gemi ve botların tamamı Türk tersanelerinde inşa edilmiş, yüksek görev etkinliklerine sahip unsurlardır." ifadelerini kullandı.

Komutanlığın en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Sağlam, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm dünyayı derinden etkileyen ve küresel bir sorun haline gelen düzensiz göçle mücadelesini de aralıksız olarak sürdürmektedir. Çalışmalarımızın odak noktasında insan hayatının vazgeçilmez değeri yer almaktadır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığımız insan haklarına ve uluslararası hukuka saygılı bir şekilde gerçekleştirdiği operasyonlarla son 8 yılda 356 bin 148 düzensiz göçmeni kurtarmıştır." bilgisini verdi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE GÖSTERDİĞİ ÜSTÜN BAŞARILAR TAKDİRLE KARŞILANMAKTADIR"

Sahil Güvenlik Komutanlığını çalışmalarından dolayı tebrik eden Sağlam, arama kurtarma operasyonlarının yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede gösterilen üstün başarıların da dünya kamuoyu tarafından takdirle karşılandığını dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Denizlerde gerçekleşen pek çok yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden sahil güvenlik teşkilatları, arama kurtarma faaliyetlerinde kurtardıkları hayatlarla insanlığın hizmetinde olan kahramanlardır. Sahil güvenliğimiz göçle ve düzensiz göçmenlerle mücadele ederken kahramanca fedakarlıklar yapmaktadır. Bugün Akdeniz'de, Ege'de düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak için 7/24 esasına dayalı olarak bir çalışma içerisindedirler ve bu konuda da çok ciddi anlamda başarı elde etmiş durumdayız." diye konuştu.

HACGAM Liderler Toplantısı'nın 20 üye ile bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek katılımcı sayısına sahip olduğunu aktaran Sağlam, toplantının gelecek nesillere temiz, güvenli ve kaynakları tükenmemiş denizler bırakmak için önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Sağlam, program kapsamında çalışma grupları ve toplantıların yapılacağını, toplantıların sonunda da sonuç bildirgesini hep birlikte mutabakata varıp imzalayacaklarını ifade ederek, Türkiye olarak bu sonuç raporunu ciddi anlamda irdeleyeceklerini ve bundan faydalanacaklarını söyledi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI TÜMAMİRAL KENDİR'İN KONUŞMASI

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ise küresel deniz ticaretinin yoğunlaştığı Asya bölgesindeki sahil güvenlik teşkilatı liderlerinin katılımıyla Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları Toplantısı'nın ilk kez 2004'te Japonya'da gerçekleştiğini, dünya çapında önemli deniz yollarından biri olan Boğazların bulunduğu Türkiye'nin ise bu kuruluşa 2017'de üye olduğunu aktardı.

Kendir, 18 yıldır Pasifik ve Hint Okyanusu sahillerinde gerçekleşen bu toplantının bu yıl Sahil Güvenlik Komutanlığının ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında iki kıtanın buluştuğu, yeni bir çağın açılışına vesile olan İstanbul'da gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

HACGAM bünyesinde dört ana çalışma grubu ve bir geçici çalışma grubu yürütüldüğünü anlatan Kendir, "Bunlar arama-kurtarma, çevrenin korunması, denizde yasa dışı faaliyetlerin kontrol edilmesi ve önlenmesi, kapasite gelişimi ve bilgi paylaşımıdır. Çalışma gruplarının sonuç raporlarını liderler tarafından karara bağlamak üzere toplandık. Söz konusu kararlar önümüzdeki dönemde yapacağımız kıymetli çalışmalara yön verecekler." ifadelerini kullandı.

HACGAM Liderler Toplantısı 8 Eylül'e kadar sürecek.​​​​​​​

