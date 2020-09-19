Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kıbrıs, Kore ve Güneydoğu gazilerinin katıldığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende, Vali Zülkif Dağlı Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. -Tokat Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi. Özmen, "Şunu herkes bilmelidir ki her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alacak olanlar kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır." dedi.

- Sinop Sinop Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemini belirtilen konuşmaların yapılmasıyla sona erdi. - Kastamonu Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Tamer Yılmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu, Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Hüseyin Mahmutoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. - Çankırı Çankırı'da Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik, Gaziler Günü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu söyledi. Gaziler Günü'nün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğurunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı gün olduğunu dile getiren Çelik, "Gazilik Allah yolunda vatan, bayrak, mukaddesat için çıkılan mücadelede 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' düsturu dinimizin bize gösterdiği hedeftir." diye konuştu. - Çorum Çorum'da Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Demir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Vali Çiftçi ve beraberindekiler, törenin ardından Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyarette Kur'an tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

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