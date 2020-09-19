19 Eylül Gaziler Günü

Törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ile diğer ilgililer ve gaziler katıldı.

Bugünün, artık ülkede Gaziler Günü olarak kutlandığını anlatan Sonel, gaziler ile şehitler ve ailelerinin yılın her günü başlarının tacı olduğunu kaydetti.

Rize Valiliği önünde yapılan törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Enver Ünlü'ye teslim edildi. Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, burada konuşma yaptı.

- Artvin

Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen tören, Valilik, belediye ve İl Garnizon Komutanlığı çelenkleri anıta bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Turan Leventoğlu yaptı.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu vurgulayan Leventoğlu, "Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli karakterimizde olan bu duyguların, Türk ulusu ve her bir bireyi için vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır." diye konuştu.

Vali Yılmaz Doruk, daha sonra polis evindeki programda, gazilerle bir araya geldi. Vali Doruk, bir süre sohbet ettiği gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Törene Vali Doruk, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Anbarpınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal ve gaziler katıldı.

