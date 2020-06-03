19 ilçeye 100 proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ekonomik, sosyal, tarım, kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmalarla yüz güldürüyor. ‘Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’ sloganıyla başlatılan yatırım seferberliği sonrası, 19 ilçede 100 proje hayata geçiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde, ‘Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’ sloganına uygun olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “19 ilçemizde, 100 projeyi başlattık. Pandemi sürecinde dahi yatırımları yavaşlatmayıp, aksine gaza bastık. Artık yarışan bir büyükşehir belediyesiyiz” dedi.

İlçeler şantiye gibi

19 ilçede 100 proje çalışmasının devam ettiğini belirten Şişman, tüm ilçelerde projeleri topladıklarını ve ilk etapta 100’ünü başlattıklarını açıkladı. Her ilçemizde ilk etapta 3 ile 5 projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde koşar adım hedefe gidiyoruz. Pandemi sürecinde çalışmalarını durdurmayan, aksine daha fazla arttıran, gaza basan büyükşehir belediyelerinden biriyiz. Sloganımız ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ olarak belirlenmişti. Düşünme, yani planlama aşamasının ardından, üretme aşamasında hızlı bir şekilde varız. Bundan sonra da yarışmaya devam ediyoruz. Etkili dokunuşlarla Ordu’muzu güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.