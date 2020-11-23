19 kadın yazarın birlikte kaleme aldığı ‘Herkes biraz kadın olabilir mi? kitabı yayımlandı

Eskişehirli şair Vildan Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu yurt içinden ve yurt dışından 19 kadın yazar ‘Herkes biraz kadın olabilir mi?’ kitabını birlikte kaleme alarak yayımladılar.

Eskişehirli şair Vildan Çalışkan; 19 kadın yazar adına yaptığı ortak açıklamada, ‘’Kadının sesini kadının duyuracağına inandık. Yaşamdan kesitleri satıra dökerek olanca gerçekliğiyle seslendik. Herkes biraz ‘Kadın’ olabilir mi? diye sorduk. Umarım biraz da olsa kadınlar, kendi kendilerini ve duygularını yayınlanan kitapta anlatabildi. Mısralardaki Öykü’m Basım ve Yayın Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz önderliğinde; on dokuz farklı kalem farklı kadın hikayeleriyle bu kitap oluşturuldu. Kadın yazarlarımızdan Ayşegül Eser Ünal, Betül Ünveren, Derya Akar Balci, Emine Çelik, Dilek Yaka, Gülnihal Baki, Hatice Altunay, Güler Hatice Demircan, Füsun Balcı, İkbal Aydın Özkaya, Gülhan Yılmaz, Hülya Kuru, Kadriye Arıcı, Nezihat Keret, Olcay Kasımoğlu, Şule Aydın, Şükran Torun, Sema Çetintaş ve Vildan Çalışkan ‘Herkes biraz kadın olabilir mi?’ dedi ve kadının kadını anlattığı hikayelerle empati yaparak düşünmeye davet etti’’ dedi.

