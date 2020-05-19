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19 Mayıs 1919 koşusu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Bayrak Koşusuna Kayseri’deki milli atletler de destek verdi.Etkinliğe katılan 400’e yakın sporseverin bir bayrak yarışı kurgusunda eşlik ettiği yarışlara Kayseri’den milli atletlerimiz Süleyman Bekmezci ve Ersin Tekal 19 dakika koşarak eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Bayrak Koşusuna Kayseri’deki milli atletler de destek verdi.
Etkinliğe katılan 400’e yakın sporseverin bir bayrak yarışı kurgusunda eşlik ettiği yarışlara Kayseri’den milli atletlerimiz Süleyman Bekmezci ve Ersin Tekal 19 dakika koşarak eşlik etti. 19 dakikalık koşu sonunda sporcularla bir araya gelen Eskici, sporculara madalyalarını takdim etti ve bu önemli koşuya Kayseri adına katıldıkları için teşekkür etti.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
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