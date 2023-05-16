19 Mayıs Alanya’da coşkuyla kutlanacak

Gündüz düzenlenecek çeşitli etkinliklerle başlayacak kutlamalar gece ise Fener Alayı ve Edis konseri ile taçlanacak. 12-24 yaş arası gençlere ise teleferik gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Alanya Belediyesi, Alanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Alanyalıların unutulmaz anlar yaşayacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs Cuma günü gün boyu sürecek etkinlikler çerçevesinde Alanyalılar 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamanın keyfine varacak. Etkinlikler ilk olarak, 19 Mayıs sabahı Hükümet Meydanı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 19 Mayıs meşalesini yakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak.

GÜNDÜZ KUTLAMALARI İSKELE RIHTIM MEYDANI’NDA

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından etkinlikler İskele-Rıhtım Meydanı’nda bulunan Şelale önünde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, judo ve jimnastik gösterileri, spor branşlarının tanıtım ve gösterileri, çeşitli şovlar ve etkinliklerin ardından yat turu ve su sporları gösterileri ile devam edecek.

FENER ALAYI DÜZENLENECEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesindeki etkinlikler akşam Alanya Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi’nin işbirliğinde 20.00’da Atatürk Anıtı önünde toplanmasıyla başlayacak Fener Alayı ile sürecek. 20.30’da başlayacak Fener Alayı, Atatürk Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi-İskele-Rıhtım Caddesi üzerinden devam edip Alanya Belediye Sarayı arkasında son bulacak.

GENÇLERE EDİS KONSERİ

Alanya Belediye Sarayı arkasında düzenlenecek kutlama programı ve Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Edis konseri ile gece zirve yapacak. Konser, 21.30’da başlayacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yaşanacak coşkuya davet edip, 12-24 yaş arasındaki gençlere teleferik kullanımının da gün boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

