YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 19 Mayıs Alanya’da coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Alanya’da coşkuyla kutlanacak

16.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl da unutulmaz etkinliklere imza atacak.

19 Mayıs Alanya’da coşkuyla kutlanacak

Gündüz düzenlenecek çeşitli etkinliklerle başlayacak kutlamalar gece ise Fener Alayı ve Edis konseri ile taçlanacak. 12-24 yaş arası gençlere ise teleferik gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Alanya Belediyesi, Alanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Alanyalıların unutulmaz anlar yaşayacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs Cuma günü gün boyu sürecek etkinlikler çerçevesinde Alanyalılar 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamanın keyfine varacak. Etkinlikler ilk olarak, 19 Mayıs sabahı Hükümet Meydanı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 19 Mayıs meşalesini yakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak.

GÜNDÜZ KUTLAMALARI İSKELE RIHTIM MEYDANI’NDA

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından etkinlikler İskele-Rıhtım Meydanı’nda bulunan Şelale önünde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, judo ve jimnastik gösterileri, spor branşlarının tanıtım ve gösterileri, çeşitli şovlar ve etkinliklerin ardından yat turu ve su sporları gösterileri ile devam edecek.

FENER ALAYI DÜZENLENECEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesindeki etkinlikler akşam Alanya Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi’nin işbirliğinde 20.00’da Atatürk Anıtı önünde toplanmasıyla başlayacak Fener Alayı ile sürecek. 20.30’da başlayacak Fener Alayı, Atatürk Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi-İskele-Rıhtım Caddesi üzerinden devam edip Alanya Belediye Sarayı arkasında son bulacak.

GENÇLERE EDİS KONSERİ

Alanya Belediye Sarayı arkasında düzenlenecek kutlama programı ve Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Edis konseri ile gece zirve yapacak. Konser, 21.30’da başlayacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yaşanacak coşkuya davet edip, 12-24 yaş arasındaki gençlere teleferik kullanımının da gün boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangın kontrol altına alındıAntalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damada müebbet verildiEşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damada müebbet verildi
Kocaeli’nin yeni dönem milletvekilleriKocaeli’nin yeni dönem milletvekilleri
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:42
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Gerçek eczanesi
Muratpasa
Ova eczanesi
Kas
Arikan eczanesi
Alanya
Turkuaz eczanesi
Muratpasa
Barut eczanesi
Manavgat
Yildirim eczanesi
Serik
Antalya eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.