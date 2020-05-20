19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 salgınına rağmen coşku içinde kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gün içinde bir çok etkinlik düzenledi. Kutlamalar çerçevesinde spor gösterileri dijital ortamda yapıldı ve büyük ilgi topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, günün anısına öğrenci yurdunun bahçesine ağaç dikti.

19 Mayıs akşamı saat 19.19’da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde İstiklal Marşı okundu. Saat 19.19’da Kayseri’nin bir çok mahallesinde de vatandaşlar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.



