19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske taktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Uslu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla İstiklal Mücadelesi'ni başlattığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılının kutlandığını hatırlatan Uslu, "Bu tarihi bilinçle, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye, mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak. Güçlü geçmişiyle parlak geleceğini tamamlayarak yükselmeye devam edecektir. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur." diye konuştu.