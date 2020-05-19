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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İZMİR HABERLERİ  | 19.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta törenler düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske taktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Uslu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla İstiklal Mücadelesi'ni başlattığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılının kutlandığını hatırlatan Uslu, "Bu tarihi bilinçle, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye, mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak. Güçlü geçmişiyle parlak geleceğini tamamlayarak yükselmeye devam edecektir. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur." diye konuştu.

Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kutlama kapsamında, Türk bayraklarıyla süslenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 savaş gemisi İzmir Körfezi'ne demirledi.

- Paraşütçüler gösteri yaptı

Denizli'deki törenler İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takarken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene bazı Denizli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci de katıldı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

Törene katılanlar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sırasında Spil Dağı'ndan kalkan 20'ye yakın paraşütçü Manisa semalarında dolaştı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk'ün Nutuk kitabını dağıttı.

Aydın'da da Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na, Uşak'ta ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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