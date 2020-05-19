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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde karantina yurdu olarak kullanılan Melikgazi Yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına fidan dikti.

Ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törene Eskici'nin yanı sıra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Eknici ve sporcularla öğrenciler katıldı.

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Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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