Eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi ortaya çıktı! Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında sınav kağıdında sahtecilik yapılarak yükselmesinin engellendiği iddia edilen eski hakem Ali Tuna 'mağdur' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

"SINAV EVRAKIMI GÖSTERMEYİ REDDETTİ"

Ali Tuna ifadesinde, "Ben kendi rızam ile gelip ifade vermek istiyorum. 2008 yılında İstanbul bölgesinde hakemliğe başladım. İstanbul, Erzincan ve Eskişehir illerinde hakemliğin hemen hemen birçok kademesinde görev aldım. En son 2024 yılında Süper Lig’de yardımcı hakem olarak görev yaptım. 2024 yılı Kasım ayında sakatlık yaşadığımdan dolayı hakemliğe bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ara vermemden dolayı tekrar askıdan dönüş sınavına girmek üzere başvuru yaptım. Bu başvuru sonrasında kural ve atletik testten geçtikten sonra herhangi bir sıkıntı yoksa tekrar hakem olarak görev yapmaya başlanmaktadır. Süper Lig yardımcı hakemi olarak uzun yıllar görev yaptım. 5 kasım 2024 tarihinde yaşamış olduğum sakatlık nedeniyle görevim uzun süreli sağlık mazereti kapsamında dondurulmuş, 2025-2026 sezonunda geri dönüş talebim MHK tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda 26 ağustos 2025 tarihinde İstanbul Beykoz Riva’da bulunan Hasan Doğan Tesisleri’ne davet edilerek seminer ve akabinde atletik teste katılmam istenmiştir. Ancak uygulanagelen teamüllere aykırı şekilde, tarafıma ve benimle birlikte uzun süreli mazeretten dönen diğer iki arkadaşıma hiçbir zaman uygulanmamış olan 10 soruluk kural yorumu sınavı yapılmış; soruların 4 tanesi eğitimini almadığımız yeni oyun kurallarından seçilmiştir. Buna rağmen soruları cevapladık ve sınav evrakımızı teslim ettik. Herhangi bir şekilde sınava girdiğimize dair imzamız alınmadı ve sınav evrakımız da bize imzalatılmadı. Tükenmez kalemle sınav kağıdına yazdık. Sınav kağıdı üzerinde bulunan isim, soy isim, lisans numaram ve sınav kağıdı üzerindeki cevap kısımları bana aittir. Ancak sınavdan yaklaşık 3 saat sonra MHK üyesi Ali Zağlı, Eğitim Departmanı sorumlusu Sebahattin Şahin’in notunu ileterek şahsımın kural sınavından geçerli bir not alamadığımı, başarısız sayıldığımı ve atletik teste alınmayacağımı bildirmiştir. Bunun üzerine MHK üyesi Şahin’in yanına gittim. Sınav evrakımın tarafıma gösterilmesini talep ettim ancak Şahin sınav evrakımı göstermeyi reddetti. Kendisine bu yaptığının hukuksuz ve suç olduğunu beyan ettim ancak yine de sınav evrakımı göstermeyi kabul etmemiştir. Kendisine yaptığının suç olduğu hususunu üsteleyince Şahin ağzından ‘Emir büyük yerden’ şeklinde bir söz kaçırarak bir hukuksuzluğun ve sınav evrakında oynama yapılacağı izlenimini fazlasıyla doğurmuştur. Bu nedenle sınav evrakımda resmi belgede tahrifat yapılmış olabileceğini ya da tamamen değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle TFF yerleşkesinde bulunan kamera görüntüleri incelenirse gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

"HAKEMLİK HAYATIMI NOKTALAMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"

Tuna, “Sınav evrakım gösterilmeyince ve atletik teste katılmam engellenince başka bir çıkar yol kalmadığı için hakemlik hayatımı noktalamak zorunda bırakıldım. 27 ağustos 2025 tarihinde de hakemliği istemeyerek de olsa bıraktığımı bildiren dilekçeyi TFF’ye gönderdim. MHK’nin şahsıma karşı olan mobbing ve husumetinin nedeni bir önceki dönemlerine dayanmaktadır. MHK üyesi olan ve o dönem bölge sorumlum olan Yunus Yıldırım, 14 Nisan 2022 günü telefonda benden özel hayatı ile ilgili şahsi bir talepte bulunmuştu. Görevim nedeniyle benden kız arkadaşının hangi otellerde kimle kaldığını tespit etmemi istedi. Ben de bu talebi hukuka aykırı olduğu ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle geri çevirmiştim. Bu telefon konuşması yaşanırken evimdeydim ve yanımda eşim Binnaz Tuna da vardı. Sesi dışarıya hoparlöre verdiğim için eşim Yıldırım’ın talebini duymuştur. Bu olay yaşandıktan sonra Yıldırım şahsıma karşı husumet beslemeye başladı ve MHK’ce şahsıma maç verilmemeye, uzun aralıklarla maç verilmeye devam edildi. Bununla ilgili olarak hakem görevlendirmelerine bakılabilir. Yaptığım sözlü başvurulara karşılık bulamayınca 1 Eylül 2025 tarihinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’ne sınav evrakımın bir suretinin gönderilmesini talep eden bir dilekçe gönderdim. 4 gün sonra tarafıma imzasız, fotokopiden oluşan ve bana ait olmayan bir sınav belgesi gönderilmiştir. Bununla birlikte sürecin başından beri şüphelerimin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bana gönderdikleri evrak bana ait değildir. Kim tarafından kaleme alındığını bilmiyorum" dedi.



"TOROĞLU VE ÇAKAR, GÜNDOĞDU’YU ARAYIP MAÇLARA ATANACAK HAKEMLERİ BELİRLEDİKLERİNİ SÖYLERLERDİ"

Tuna, ifadesinin devamında, "Bu süreçler yaşanırken yaşadığım hadise ulusal spor basınına da düşünce çok kişi şahsımı telefonla aradı. 28 Ağustos 2025 günü TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’nün eski çalışanı olan Eren Acar, beni arayarak geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kendisi ile yaptığımız görüşmede bana Ferhat Gündoğdu’nun çok kez suç işlediğini söyledi. Ben de kendisine Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunacağımı, elindeki bilgi ve belgeleri istedim. Bunun üzerine Acar bana, Gündoğdu’nun 2025 Haziran ayında Riva’da yapılan üst klasman hakem/yardımcı hakem terfi kursunda bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini, bu şekilde resmi belgelerde oynama ve tahrifat yaptığını, eski hakem ve yorumcular Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar’ın Gündoğdu’yu değişik tarihlerde arayarak maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve Gündoğdu’nun da bu taleplere ‘Tabii efendim, not alıyorum’ diyerek uyduğunu, hakem atamalarını bu iki hakem eskisinin talimatı doğrultusunda yaptığını duydum. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemdir. Bazı kulüp başkanlarının MHK başkanını maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu, bu ve benzeri taleplerde bulunduğunu, yine hakemleri de sesli arama üzerinden maçtan önce çok kez aradığını söylemiştir. MHK başkanının sürekli olarak aramalarını normal arama üzerinden yapmaması, yukarıda belirttiğim arama yöntemlerini kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

"GÖREVLERİNİ TARAFSIZLIK VE HAKKANİYET İLKELERİNE AYKIRI ŞEKİLDE KULLANDILAR"

Tuna, “Eren Acar, bu beyanlarını bir ceza davasında tanık olarak mahkeme huzurunda tekrar edebileceğini açıkça ifade etmiştir. Ayrıca soruşturmaya gizlilik kararı verilirse çok sayıda FIFA hakeminin ve Süper Lig hakeminin tanık olarak ifade vermeye hazır olduğunu söylemek isterim. Yine bu süreçte FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy beni telefonla aramıştır. Kendisi MHK başkanının mobbingine ve tehditlerine maruz kaldığını açıkça ifade etmiştir. Yine aynı şekilde Süper Lig hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve Burak Şeker de beni telefonla arayarak bu doğrultuda beyanlar vererek MHK Başkanı Gündoğdu’nun kendilerine benzeri olayları yaşattığını, mobbing yaptığını, bu konuda ifade verebileceklerini ifade etmişlerdir. Kendilerinin tanık olarak dinlenmelerini talep ediyorum. Şüpheliler, görevlerini tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerine aykırı şekilde kullanmış; hukuka aykırı işlemlerle şahsımı mağdur etmişlerdir. Gündoğdu’nun geçmişinin ne kadar karanlık olduğunu, hangi suçlara bulaştığını Sayın Savcılığınız kanalıyla tespit edilmesini istiyorum. Böylesine bir geçmişe sahip bir insanın milyonlarca taraftarın temiz duygularla ailesiyle birlikte izlediği futbolun bir paydasında yönetici olarak bulunması kabul edilemezdir” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır