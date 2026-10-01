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Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Filtreli pozu dikkat çekti

Yeşilçam'ın güzellerinden olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Usta oyuncunun son hali sosyal medyada ilgi gördü.

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Filtreli pozu dikkat çekti

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alan Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Kışı Bodrum'da yazı ise İstanbul'daki lüks yalısında geçiren Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı.

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Filtreli pozu dikkat çekti 1

Yeşilçam dönemine damga vuran başarılı oyuncu Bodrum'da sıcakların tadını çıkarıyor. "Hava harika yaz uzatmalarda" notuyla son halini paylaşan Gülşen Bubikoğlu'na sosyal medyada beğeni yağdı.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun filtreyi abartmasına ise bazı eleştiriler vardı.
Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Filtreli pozu dikkat çekti 2

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

2024’te eşi Türker İnanoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşayan Bubikoğlu, uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. Oyuncu son dönemde ise zaman zaman manzara fotoğrafı paylaşırken zaman zaman da kendisini paylaşıyor.

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