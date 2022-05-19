19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep'te, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençler tarafından okunan şiirlerin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay, 19 Mayıs'ın bağımsızlık, bir milletin şahlanışı, bir milletin bağrından kahramanların çıkacağı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğunu söyledi.

Etkinlikler, Festival Park'ta devam edecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkinlikler, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Parkı tören alanında devam eden etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitimi alan gençler, gösteri gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şanlıurfa Vali Vekili Abdullah Abid Öztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde de törenler düzenlendi.

Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlik, Merkez Spor Kompleksi'nde sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerinin gösterileriyle devam etti.

Etkinlikte, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar gösteri düzenledi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Malatya

Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Merkez Spor Salonu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın konuşmasının ardından jimnastik, tekvando, kick boks, wushu ve halk oyunları gösterisi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler katıldı.

Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Şahin, kutlamaların ardından salon çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Böyle güzel bir günde Malatyalılarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Şahin, "Batman'ın selamını Malatya'ya getirdik. Kentin tüm paydaşlarıyla beraber Malatya'ya hizmet edeceğiz. Malatya hak ettiği hizmeti bugüne kadar aldığı gibi bundan sonra da alacaktır. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ülkemizin çok kıymetli şehri olan Malatya'nın ülkemize ve milletimize katkı sağlayacağı projelerle karşınıza çıkacağız." diye konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlik, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda sporcuların gösterileri ile devam etti.

- Kilis

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Gençlik Yürüyüşü" için bir araya gelen öğrenciler, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını ve Atatürk posterini açarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaplan, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan aydınlık günler için verdiği üstün mücadelenin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunları ile jimnastik gösterileri yapıldı, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

