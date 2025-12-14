HBO dizisi Jasmine 1. bölüm gündemde! Asena Keskinci'nin o hallerine eleştiri yağdı

HBO Max'in merakla beklenen yeni dizisi 'Jasmine', ilk bölümüyle cuma günü izleyiciyle buluştu. Ancak son dönemde Evrim Akın ifşasıyla gündeme gelen Asena Keskinci'nin başrolde olduğu dizi pornografik olmasıyla eleştiri topladı.

JASMİNE KONUSU NE?

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı dizi, genç bir kadının hayatta kalma mücadelesini ve aile içi ilişkilerin karmaşıklığını derinlemesine inceliyor. 'Jasmine', hayati tehlike arz eden bir kalp rahatsızlığıyla boğuşan Yasemin'in zorlu yaşamını konu alıyor. Organ nakli listesine girebilmek için çabalayan Yasemin, bu süreçte kendisini tehlikeli bir dünyanın içinde buluyor. Yasemin'in en büyük destekçisi ise, ona karşı sağlıksız bir takıntı besleyen üvey kardeşi Tufan. İki kardeş arasındaki bu karmaşık ve karanlık ilişki, dizinin temelini oluşturuyor.

Dizide Asena Keskinci'ye Burak Can Aras eşlik ediyor. 'Bez Bebek' dizisindeki Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin bu yeni rolündeki performansından çok erotik kareler gündemde. Sosyal medyada diziye pek çok eleştiri var.