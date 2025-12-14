MAGAZİN

HBO dizisi Jasmine 1. bölüm gündemde! Asena Keskinci'nin o hallerine eleştiri yağdı

HBO Max'in yeni yerli yapımı 'Jasmine', Asena Keskinci'nin başrolünde olduğu ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Jasmine konusu kadar dizinin başrolü Asena Keskinci'nin müstehcen halleri de gündeme geldi. Diziye ve oyuncuya eleştirel yorumlar gecikmedi.

HBO dizisi Jasmine 1. bölüm gündemde! Asena Keskinci'nin o hallerine eleştiri yağdı

HBO Max'in merakla beklenen yeni dizisi 'Jasmine', ilk bölümüyle cuma günü izleyiciyle buluştu. Ancak son dönemde Evrim Akın ifşasıyla gündeme gelen Asena Keskinci'nin başrolde olduğu dizi pornografik olmasıyla eleştiri topladı.

HBO dizisi Jasmine 1. bölüm gündemde! Asena Keskinci nin o hallerine eleştiri yağdı 1

JASMİNE KONUSU NE?

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı dizi, genç bir kadının hayatta kalma mücadelesini ve aile içi ilişkilerin karmaşıklığını derinlemesine inceliyor. 'Jasmine', hayati tehlike arz eden bir kalp rahatsızlığıyla boğuşan Yasemin'in zorlu yaşamını konu alıyor. Organ nakli listesine girebilmek için çabalayan Yasemin, bu süreçte kendisini tehlikeli bir dünyanın içinde buluyor. Yasemin'in en büyük destekçisi ise, ona karşı sağlıksız bir takıntı besleyen üvey kardeşi Tufan. İki kardeş arasındaki bu karmaşık ve karanlık ilişki, dizinin temelini oluşturuyor.

HBO dizisi Jasmine 1. bölüm gündemde! Asena Keskinci nin o hallerine eleştiri yağdı 2

Dizide Asena Keskinci'ye Burak Can Aras eşlik ediyor. 'Bez Bebek' dizisindeki Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin bu yeni rolündeki performansından çok erotik kareler gündemde. Sosyal medyada diziye pek çok eleştiri var. Yapılan eleştirel yorumlardan bazıları şöyle:

HBO dizisi Jasmine 1. bölüm gündemde! Asena Keskinci nin o hallerine eleştiri yağdı 3

  • Ahlaksız sahneler mide bulandırdı
  • RTÜK buna nasıl izin verdi?
  • Seks sahneleri abartı duruyor
  • Pornografik sahnelerden konuya geçilemiyor
  • Rezillik ya bu ne biçim dizi?
