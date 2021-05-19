19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da kutlanıyor

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden şerefli yolun başlangıcı olduğunu ifade eden Ak, "19 Mayıs milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlığından güç alarak işgale, zulme karşı verilen şanlı mücadelenin adıdır." dedi.

KIRKLARELİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, siyasi parti temsilcileri ile bazı kurum müdürleri de katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün tarafından Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra lise öğrencileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Törene CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, parti temsilcileri, STK'ler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları şehitler ve sağlık çalışanları için gökyüzüne balon bıraktı.

