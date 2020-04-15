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19 Mayıs Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 15.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

19 Mayıs Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine sokak hayvanları için mama kapları ve yiyecek bıraktı.Korona virüse karşı pek çok alanda önlemlerini arttıran ve insanların ortak yaşam alanlarında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren 19 Mayıs Belediyesi, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

19 Mayıs Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine sokak hayvanları için mama kapları ve yiyecek bıraktı.
Korona virüse karşı pek çok alanda önlemlerini arttıran ve insanların ortak yaşam alanlarında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren 19 Mayıs Belediyesi, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yönelik ilçenin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama kapları yerleştirerek, yem bıraktı.
Korona virüsüyle mücadeleye her yönüyle devam ettiklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla bu sıkıntılı zamanda yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Bunun yanında sokaktaki dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Korona virüsü nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerimiz onlara mama ve su temin etti. Devletimiz tüm imkanlarıyla mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadeleyi milletimizin de desteği ile birlikte kazanacağız. Siz evde kalmaya devam edin” dedi.

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