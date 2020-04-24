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19 Mayıs Belediyesi’nden bol ödüllü yarışma

SAMSUN HABERLERİ  | 24.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

19 Mayıs Belediyesi’nden bol ödüllü yarışma

Samsun 19 Mayıs Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını korona virüs nedeniyle evlerinde kutlayan ilçedeki öğrencileri kapsayan bir yarışma düzenledi.
Düzenlenen yarışmada İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okuyup belediyenin watsapp numarasına gönderen ilk ve ortaokul öğrencileri yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun talimatıyla düzenlenen yarışmaya gönderilen videolar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan kurul tarafından tek tek incelendi, ilkokul ve ortaokul kategorisinde derece yapanlar belirlendi.
Son güne kadar ödüllerin açıklanmadığı yarışmanın ödülleri sonuçlarla birlikte 23 Nisan Perşembe günü saat 19.20‘de açıklandı. Yarışmada birincilere bisiklet ödülü verilirken, ikinci ve üçüncüler ise tabletle ödüllendirildi. Ayrıca video gönderen özel eğitim öğrencileri ise jüri özel ödülüne layık görüldü.
Yarışma hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "100. yılını kutladığımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kutlamak zorunda kalan öğrencilerimize bir etkinlik olması açısından böyle bir yarışmayı uygun gördük. Öğrencilerimizin watsapp numaramıza gönderdiği birbirinden güzel İstiklal Marşı videolarını Milli Eğitim Müdürümüzün başında olduğu bir kurula teslim ettik. Onlarda her ne kadar zorlansalar da seçimleri gerçekleştirdiler. Ama öğrencilerimiz üzülmesin video gönderen tüm öğrencilerimize sürpriz hediyelerimiz var. 27 Nisan pazartesi gününden itibaren hediyelerimizi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Bu vesile ile bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

19 Mayıs Belediyesi’nden bol ödüllü yarışma

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