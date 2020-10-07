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19 Mayıs Belediyesi’nden ‘Merkez Camisi’ne çevre düzenlemesi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

19 Mayıs Belediyesi ‘1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda ilçe Merkez Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başladı.İlçe Merkez Camisi çevresini yeni bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başlayan, 19 Mayıs Belediyesi ekipleri cami dernek yönetiminin isteği doğrultusunda çevre duvarlarını yıkıp, tabanda bulunan eski taşları sökerek, 800 m2 alanı baskı beton kaplama çalışmasına başladı.Oturma alanları ve peyzaj düzenlemesinin ardından farklı bir görünüme kavuşacak olan Merkez Camisi çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cami Dernek Başkanı Paşa Çalışkan’dan talepler konusunda fikir alışverişinde bulundu.1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı da kutlayan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımızdır.

19 Mayıs Belediyesi ‘1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda ilçe Merkez Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başladı.
İlçe Merkez Camisi çevresini yeni bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başlayan, 19 Mayıs Belediyesi ekipleri cami dernek yönetiminin isteği doğrultusunda çevre duvarlarını yıkıp, tabanda bulunan eski taşları sökerek, 800 m2 alanı baskı beton kaplama çalışmasına başladı.
Oturma alanları ve peyzaj düzenlemesinin ardından farklı bir görünüme kavuşacak olan Merkez Camisi çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cami Dernek Başkanı Paşa Çalışkan’dan talepler konusunda fikir alışverişinde bulundu.
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı da kutlayan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımızdır. Bunun yanı sıra din görevlilerimiz ise dini bilgileri gelecek nesillere aktaranlarımızdır. Bu vesile ile cami yapan yaptıran yapımında emeği geçen bütün hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, din görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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