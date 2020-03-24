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19 Mayıs Belediyesi’nden vatandaşa maske ve eldiven dağıtımı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan esnafa ve vatandaşlara eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.19 Mayıs Belediyesi ilçede her yıl düzenli bir şekilde sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını, korona virüsü tedbirleri kapsamında daha da hızlandırdı.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan esnafa ve vatandaşlara eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.
19 Mayıs Belediyesi ilçede her yıl düzenli bir şekilde sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını, korona virüsü tedbirleri kapsamında daha da hızlandırdı. Samsun genelinde çalışmalara başlayan ilk ekip olan 19 Mayıs Belediyesi, 26 Şubat tarihinden itibaren ilçe genelindeki çalışmalarını hızlandırarak devam ediyor. Çalışmalara başladığı ilk günden itibaren, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca gıda üretim ve tüketim işletmelerini düzenli olarak denetleyerek önlemlerini aldı.
İlçedeki toplu kullanım alanlarının yanı sıra, okullar, camiler, ilçedeki tüm kamu kurumları, tüm esnaflar, sanayi sitesi, spor salonları, öğrenci yurtları, dolmuş hatları ve taksiler, balıkçı tekneleri, kapalı pazar yeri, dernekler ve kooperatifler, cadde ve sokaklar dezenfekte edilerek çalışmalara gün aşırı devam ediliyor.

Pazar yerindeki vatandaşlara maske eldiven ve dezenfektan dağıtımı
İlçede salı günleri kurulan semt pazarını önce yıkayıp, ardından dezenfekte eden belediye ekipleri, ayrıca pazar yeri giriş ve çıkışlarına stant kurarak, eldiven, maske ve broşür dağıtarak vatandaşı bilgilendiriyor. Pazar yerine alış verişe gelen vatandaşları dezenfektan ile karşılanıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Dünyaya yayılan bu virüs elle temas edilen her yerde olabilir. Bu süreçte çok dikkatli olmalıyız ve ellerimizi sık sık dezenfekte etmeliyiz. Vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruları dikkate almalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Mümkün olduğunca ‘Evde Kal 19 Mayıs’ diyoruz. Ayrıca Belediyemizde faaliyete geçirdiğimiz, 65 yaş ve üzeri veya hasta veya engelli iseniz tüm gıda ve eczane alışverişlerinize yardımcı olmak için 0549 305 55 01

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