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19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.Saat 10.00’da başlayan çelenk sunma programında ilk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Saat 10.00’da başlayan çelenk sunma programında ilk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Çelenk sunma törenine, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ve gençlik merkezi görevlileri katıldı.
Program kapsamında akşam saatler 19.19’u gösterdiğinde de tüm balkonlardan İstiklal Marşımız söylenecek akabinde Gençliğe Hitabe okunacak.

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Sabah
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Öğle
12:24
İkindi
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Akşam
19:40
Yatsı
21:17

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Bogazıçı Eczanesi
Merkez
Saglık Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
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