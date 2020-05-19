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19 Mayıs Çorlu’da kutlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkerim Kasap’ın Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı da seslendirildi.
Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkerim Kasap, kurum müdürleri, birim amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından programı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Bir buruk bayramı daha hep beraber yaşıyoruz. Görevimizi yaptık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelengimizi hep beraber koyduk. Ben Çorlu’da yaklaşık 20 aydır görev yapıyorum. Bizzat kendim de şahit oldum. Milli bayramlar Çorlu’da coşkuyla kutlanıyor. Eğer korona virüs belası olmasaydı bu alan Çorlu’nun güzel insanları ile dolup taşacaktı” dedi.

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