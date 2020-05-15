YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. 19 Mayıs coşkusu evlerde yaşatılacak

19 Mayıs coşkusu evlerde yaşatılacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.05.2020 18:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı günde olan Kadir Gecesi için özel program hazırladı.Kdz.

19 Mayıs coşkusu evlerde yaşatılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı günde olan Kadir Gecesi için özel program hazırladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı günde gerçekleştirilecek olan Kadir gecesi için hazırlıklara başladı. İlçenin 20 ayrı tepe noktasına kurulacak hoparlör sisteminden gün boyu gençlik şarkıları yayınlanacak ve aynı günün akşamı ise Kdz. Ereğli İlçe Müftülüğü işbirliği ile Kadir Gecesi Mevlid Programı düzenleneceğini belirtti. 19 Mayıs Salı günü saat 14.00’ten itibaren gün boyunca belli aralıklarla gençlik şarkılarının yayınlanacağı programın akşamında ise Ogün Sinan ile görüntülü plak dinletisi gerçekleştirelecek. Kdz. Ereğli Belediyesi, aynı gün akşamı idrak edilecek olan Kadir Gecesi için İlçe Müftülüğü ile işbirliğiyle Mevlid programı düzenleyecek. Belediye avlusunda bir araya gelecek olan din görevlilerinin Yasin-i Şerif Tilaveti, Mevlid-i Nebi ve İlahi programı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Mevlid programı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Recai Albayrak’ın yapacağı dua ile sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:27
Öğle
12:54
İkindi
16:50
Akşam
20:12
Yatsı
21:52

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Kızılay Öğrencilere Tanıtıldı

Kızılay Öğrencilere Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.