19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz

Manisa’nın Gördes ilçesinde okuyan 19 Mayıs doğumlu 2 öğrenciye Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı. Biri Demirci’de diğeri Gördes’te oturan öğrencilere polis ekipleri pasta götürerek doğum günlerini kutladı.

Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs doğumlu olan öğrencilerini unutmadı. Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gördes Anadolu Lisesi ve İbni Sina Anadolu Lisesinde öğrenim gören ve doğum günü olan 19 Mayıs olan 2 öğrenciye polis ekiplerinin destekleri ile sürpriz doğum günü yaptı.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri Demirci’de oturan Gördes Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Yardım’ın evine giderek üzerinde ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun nice senelere’ yazılı pasta ile doğum gününü kutladılar.

Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencisi Tolga Bayram’ı evinde ziyaret ederek pasta ve sürpriz hediyeler vererek alkışlarla doğum gününü kutladı.

