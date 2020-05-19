YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz

19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde okuyan 19 Mayıs doğumlu 2 öğrenciye Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde okuyan 19 Mayıs doğumlu 2 öğrenciye Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı. Biri Demirci’de diğeri Gördes’te oturan öğrencilere polis ekipleri pasta götürerek doğum günlerini kutladı.
Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs doğumlu olan öğrencilerini unutmadı. Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gördes Anadolu Lisesi ve İbni Sina Anadolu Lisesinde öğrenim gören ve doğum günü olan 19 Mayıs olan 2 öğrenciye polis ekiplerinin destekleri ile sürpriz doğum günü yaptı.
Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri Demirci’de oturan Gördes Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Yardım’ın evine giderek üzerinde ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun nice senelere’ yazılı pasta ile doğum gününü kutladılar.
Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencisi Tolga Bayram’ı evinde ziyaret ederek pasta ve sürpriz hediyeler vererek alkışlarla doğum gününü kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Manisa Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.