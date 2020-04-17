YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı

19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Gençlik Merkezi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı hizmet veren sağlık çalışanlarına siperlik maske üreterek destek veriyor.Gençlik Merkezimizde görevli personel ile gönüllü gençler yeni tip korona virüs salgınına karşı, gece-gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller için siperlik maske üretiyor.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Merkezi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı hizmet veren sağlık çalışanlarına siperlik maske üreterek destek veriyor.
Gençlik Merkezimizde görevli personel ile gönüllü gençler yeni tip korona virüs salgınına karşı, gece-gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller için siperlik maske üretiyor. İlk etapta 500 adet siperlik maske üretmeyi planladıklarını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Selahattin İmamoğlu, "Bakanlığımız tarafından başlatılan 81 ilde bütün gençlik merkezlerinde lider ve gönüllü gençlerimiz tarafından korona virüse karşı sağlık çalışanlarımızın yanında olmak üzere onlara ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına siperlikli maske hazırlıyoruz. Bizim de elimizden gelen buydu. Bizler de gençlik merkezleri olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olabilmek, bir nebze de olsa bizim de faydamız olsun istedik. Bu amaçla bakanlığımızın önderliğinde, gençlik merkezimizde bu çalışmayı başlattık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Samsun Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.