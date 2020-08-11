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19 Mayıs maske konusunda duyarlı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum amirleri ile birlikte 19 Mayıs Çok Programlı Pazar yerinde maske denetimi yaptı.Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek ve beraberindeki kurum amirleri, pazar yerinde yaptıkları denetimde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararları sıkı bir şekilde uygulayan ve bu süreçte sıkı bir şekilde denetim yapan 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, bu hafta da 19 Mayıs Çok Programlı Pazar yerindeki denetimi aksatmadı.

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum amirleri ile birlikte 19 Mayıs Çok Programlı Pazar yerinde maske denetimi yaptı.
Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek ve beraberindeki kurum amirleri, pazar yerinde yaptıkları denetimde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararları sıkı bir şekilde uygulayan ve bu süreçte sıkı bir şekilde denetim yapan 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, bu hafta da 19 Mayıs Çok Programlı Pazar yerindeki denetimi aksatmadı. Pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyum sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Civelek, kurallara uyum sağlandığı takdirde salgın sürecini en başarılı şekilde atlatılabileceğini söyledi. Kaymakam Civelek ile birlikte semt pazarındaki denetime, 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ömer Aksu,19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün ile polisler eşlik etti.

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