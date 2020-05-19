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19 Mayıs’a özel telekonferansla zeybek oynadılar

YALOVA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG)üyeleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginç bir etkinliğe imza attı.

19 Mayıs’a özel telekonferansla zeybek oynadılar

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG)üyeleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Dernek üyeleri telekonferansla bayrama özel zeybek oynadılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sessiz sedasız kutlanıyor. Bu kapsamda harekete geçen Yalova TUFAG Derneği ise ilginç bir etkinliğe imza attı. Her yıl meydanlarda gerçekleştirilen halkoyunu gösterilerini bu sefer telekonferansla dijital ortama taşıyan dernek üyeleri hep birlikte Zeybek ve Fetiye yöresi oyunlarını oynadılar. Gençlerin evlerinden yaptıkları canlı yayının tek karede birleşmesi ise gerçek bir halkoyunu gösterisini aratmadı.

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Sabah
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Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:24
Yatsı
22:03

Yalova Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aysu Eczanesi
Merkez
Sibelin Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
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