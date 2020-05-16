YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 19 Mayıs’ta 7 saat 19 dakikalık yarışma

19 Mayıs’ta 7 saat 19 dakikalık yarışma

İZMİR HABERLERİ  | 16.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıyor. Dijital platformlardan yayınlanacak pek çok etkinliğin yanı sıra Çevrimiçi Hazine Avı adlı bir yarışma da düzenliyor. 7 saat 19 dakikalık Çevrimiçi Hazine Avı, öncelikle gençlerin olmak üzere tüm İzmirlilerin evlerinde keyifli bir bayram geçirmesini amaçlıyor. Yarışma resim, video, metin gibi çeşitli dosya formatlarıyla hazırlanmış şifreleri çözme ve her şifreyi çözdükten sonra verilecek görevi yerine getirme esasına dayanıyor. Yarışmada yaş sınırlaması bulunmuyor.
Yarışma 19 Mayıs saat 12.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından ilk şifreyi paylaşmasıyla başlayacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin öncelikle bu şifreyi çözmesi gerekecek. Şifreyi çözüp adres çubuğuna yazanlar yarışmanın internet sitesine bağlanacak ve böylelikle yarışmaya katılma hakkı kazanmış olacak. Yarışmacıların yarışmayı tamamlayabilmesi için toplam 10 şifre çözmesi ve her şifrenin ardından dışarı çıkmayı gerektirmeyen bir görevi yerine getirmesi gerekecek. Yarışmacılardan görevin yerine getirildiğini video ya da fotoğrafla kanıtlamaları da istenecek. Bu görevleri yerine getirirken siyasi, cinsel ya da dini içerikli söylemlerde bulunanlar ya da bu konularda şaka yapanlar diskalifiye edilecek. Yarışma 19.19’da sona erecek.

Birinciye Ipad, ikinciye bisiklet
Tüm şifreleri tamamlayan yarışmacılar arasında hız sıralamasında ilk üçe yerleşen yarışmacılar ödüllendirilecek. Birinciye Ipad, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise kamp seti verilecek. Görev ödülünde ise herhangi bir zaman değerlendirmesi olmayacak, görevlerin hepsini en iyi şekilde tamamlayan yarışmacıya bluetooth hoparlör hediye edilecek. Kazananlar katılımın yoğunluğuna göre en geç 1 hafta içinde açıklanacak. Yarışmacıların, görevleri tamamladıklarını kanıtlamak için çektiği fotoğraf ve videolar daha sonra hazırlanacak bir tanıtım filminde kullanılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

İzmir Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.