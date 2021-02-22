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19 Mayıs’ta kırsal mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitim başladı

22.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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19 Mayıs’ta kırsal mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitim başladı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kırsal mahallerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlandı.19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Bugünden itibaren ilçemizdeki kırsal mahallerde bulunan okullarımızda yüz yüze eğitim dönemine başladık.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kırsal mahallerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlandı.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Bugünden itibaren ilçemizdeki kırsal mahallerde bulunan okullarımızda yüz yüze eğitim dönemine başladık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı ortamlarda derslerini yapmaları için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Okullarda gerekli önlemlerin alınması adına ekiplerimize yardımcı olan okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, Çocuklarımızın da belirlenen kurallara uyma noktasında gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun etmektedir. Okul girişlerine el dezenfektan kutuları yerleştirdik. Toplum olarak el ele verip kurallara üst seviyede uyduğumuz takdirde normal hayat koşullarına yeniden döneceğiz. Okula yeniden dönmenin sevincini yaşayan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, umut dolu bakışları ve gözlerindeki parıltı bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımızdan bu dönemde ricamız, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve ellerini sık sık yıkamalarıdır. Tabii ki okullarımızda bu yönde önlemler alındı, duvarlara uyarı levhaları asıldı, bu kurallara uymak hepimizin öncelikli görevidir. Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir eğitim dönemi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs’ta kırsal mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitim başladı

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