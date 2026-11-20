Yapay zeka şirketi Anthropic bünyesinde araştırmalarını sürdüren Türk matematikçi Levent Alpöge, geliştirdikleri dil modeli Claude'un desteğiyle matematiğin 167 yıldır çözülemeyen en büyük sırrı Riemann hipotezini kanıtladığını öne sürdü. Alpöge, kişisel internet sitesi üzerinden paylaştığı duyuruda, yapay zekâ ile kurduğu iş birliği sayesinde bu tarihi kanıta ulaştığına inandığını belirtti.

Levent Alpöge, ortaya koyduğu bu yeni çalışmanın yalnızca klasik problemi değil, aynı zamanda tüm matematik evrenini görünmez bir yapıyla birbirine bağlayan ve çok daha kapsamlı bir versiyon olan "Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi"ni de doğruladığını ifade etti.

Ortaya çıkan çözümün sağlamasını yapmak isteyen Alpöge, her bir mantıksal adımın doğruluğunu denetleyen Lean programlama diliyle yazılmış kanıt kodlarını da kamuoyuna açtı. Kodlama sürecinde ufak pürüzler ihtimali bulunsa da bağımsız matematik otoritelerinin bu kanıtın geçerliliğini kısa süre içinde teyit etmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKA OPENAI DE DUYURMUŞTU

OpenAI, matematik dünyasının 90 yıldır çözülemeyen en büyük ve en karmaşık bulmacalarından biri olan Navier-Stokes problemini geliştirdiği yapay zeka sistemleriyle çözdüğünü duyurmuştu. Şirket, yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanının birlikte çalışarak problemi 88 saatte çözdüğünü açıklamıştı.

RİEMANN HİPOTEZİ NEDİR?

Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından 1859'da ortaya atılan hipotez, asal sayıların dağılımını kodlayan Riemann zeta fonksiyonunun sıfır noktalarıyla ilgilidir. Bu problem, karmaşık düzlemde tüm “önemsiz olmayan” sıfırların tek bir doğru üzerinde yer alacağını öngörür. Clay Matematik Enstitüsü’nden 1 milyon dolarlık ödülle birlikte yedi Milenyum Ödülü Problemi’nden biridir.

LEVENT ALPÖGE KİMDİR?

Dünyanın en prestijli okullarından Harvard Üniversitesi’nde 2014 yılı birincisi olan Levent Alpöge şimdilerde 34 yaşında. 2014 yılında Harvard’ı birincilikle bitiren Alpöge, hem matematik ve fizik lisans bölümlerinden, hem de aynı anda fizik yüksek lisans derecesi elde etti. Başarılı genç, 4 üzerinden 4 not ortalaması ile “Tüm Üniversite Birincisi” (Valedectorian) olarak dün mezun oldu.

Başarılarla dolu bir eğitim hayatına sahip olan Alpöge, 2010’da henüz lise son sınıfı öğrencisiyken ABD çapında adayların katılımı ile gerçekleşen Intel Bilim Yetenekleri Yarışması’nda ABD Başkanı Barack Obama ve senatörler tarafından kutlanan 40 genç finalist arasına girdi. Bunun sonucunda, “Ivy League” olarak ve akademik mükemmelliği ile tanınmış ABD’nin 8 en iyi üniversitesi tarafından kabul edildi.

Alpöge, Harvard’ın matematik bölümünü seçti. Sayısız prestijli ödülü ve bursu bulunan Alpöge; American Mathematical Monthly, Journal of Combinatorial Theory, Journal of Number Theory, International Mathematics Research Notices dergilerine yazılar yazıyor; Harvard College Mathematics Review dergisinin de editörluğünü üstleniyor.