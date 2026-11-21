Ekranların bir dönem en çok konuşulan isimlerinden Yeliz Yeşilmen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeşilmen'in kızı Asya Tuana Akbaş ile yan yana verdiği poz kısa sürede ilgi odağı oldu. Yeliz Yeşilmen'in kızının değişimi ve annesiyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

2010 doğumlu Asya Tuana, verdiği pozda annesi Yeliz Yeşilmen'in boyunu geçtiği haliyle dikkat çekti. Yeşilmen'in yanında duran Asya Tuana, yüz hatları ve güzelliğiyle adeta annesinin kopyası olarak yorumlandı.

Asya Tuana için sosyal medyada; 'Çok güzel bir kız olmuş', 'Tıpkı annesi', 'Annesine çok benziyor' gibi yorumlar yapıldı.