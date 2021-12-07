"19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" 15 Aralık'ta başlayacak

Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali", 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca (BKSTV) organize edilen festivalin tanıtım toplantısı Karagöz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlamda uluslararası paylaşım ve iletişim ortamı oluşturmak ve bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek hedeflenen festivalde, oyun gösterimlerinin yanı sıra seminer, sergi ve benzeri etkinliklere yer verilecek.

BKSTV'nin, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Milli Merkezi, Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) desteğiyle düzenlediği festival, 19 Aralık'ta sona erecek.

Festivalde, Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye’den 18 ekip 34 gösteri sunacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, gösterilerin Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Karagöz Müzesi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivalde, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in yanı sıra Ünver Oral ve Şinasi Çelikkol'un bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Gösteri, söyleşi ve panelin dışında Karagöz gölge oyununun gelecek nesillere aktarılmasına da katkıda bulacak atölyeler planladık. Türk gölge tiyatrosu 'Karagöz', UNESCO tarafından Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilmektedir. Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle ülkemizin öz simgelerinden biri olan Karagöz ile Hacivat'ın dünya sahnesindeki yerinin daha belirgin hale gelmesine katkı sağlayacak festivalimizi, hem çocuk ve gençlerimizi eğlendirmesi hem de onlara ilham olması dileğiyle düzenliyoruz. Bu nedenle tüm sanat dostlarını salonlarımıza bekliyoruz."

BKSTV Başkanı Özer Matlı ise yerel değerlerini evrensele dönüştüren Bursa'nın, Karagöz ile Hacivat kültürünü bu festivalle tüm dünyaya duyuracağını ifade etti.

