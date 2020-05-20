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19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri sona erdi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ve son 5 yılda Antalya kıyılarında çekilmiş 850 fotoğraf ile 30 kısa filmin yarıştığı etkinlikte, 8 kategoride ödüller sahiplerine buldu

Antalya'da bu yıl 19'uncu kez düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri sona erdi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle belediyenin düzenlediği etkinlikte 850 fotoğraf ve 30 kısa film yarıştı.

Kovid-19 nedeniyle ilk defa online gerçekleştirilen yarışmanın ilk günü dünyadan birçok araştırmacının katılımıyla "12'nci Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu" yapıldı. Organizasyonun ikinci gününde de Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin 3'ü yabancı 22 jüri üyesi, fotoğraf ve videoları seçti.

Onursal başkanlığını Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yaptığı uluslararası jüri, son 5 yılda Antalya kıyılarında çekilmiş birbirinden güzel ve videoları seçerken zorlandı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, Haluk Cecan Tropik Canlılar Fotoğraf Yarışması'nın birincisi Ufuk Dönmez, ikincisi Alp Baranok, üçüncüsü Taner Şahakalkan oldu.

Jale İnan Sualtı Arkeoloji Fotoğraf Yarışması'nda birinciliği Mustafa Emre Kolbakır, ikinciliği Taner Şahakalkan, üçüncülüğü ise Uğur Bediz elde etti.

Jale İnan Sualtı Arkeoloji Fotoğraf Yarışması Ustalar Kategorisi'nde İlker Acar birinciliği, Osman Temizel ikinciliği ve Ferhan Coşkun da üçüncülüğü kazandı.

Nurdan Özkaya Sualtı Doğa Fotoğraf Yarışması'nın birincisi Hakan Başar, ikinci Mehmet Öztabak ve üçüncü Mehtap Çiftçi oldu.

Nurdan Özkaya Sualtı Doğa Fotoğraf Yarışması Ustalar Kategorisi'nde birinci Derin Ergün, ikinci Tayfun Güven ve üçüncü Yener Senok üçüncü olmayı başardı.

Ekrem Akurgal Sualtı Arkeolojisi Kısa Film Yarışması'nda ise birinci seçilmezken, ikinciliği Uğur Bediz ve üçüncülüğü ise Hakan Berat Demircan elde etti.

Emre Omur Sualtı Kısa Film Yarışması'nda birinciliği Mehtap Akbaş Çiftçi, ikinciliği Mehmet Kubilay Akgür ve üçüncülüğü Uğur Bediz kazandı.

Haluk Cecan Tropik Canlılar Kısa Film Yarışması'nda birinciliği Serap Selçuk Atabaş, ikinciliği Mehtap Akbaş Çiftçi ve üçüncülüğü Uğur Bediz aldı.

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