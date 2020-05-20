19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri sona erdi

Antalya'da bu yıl 19'uncu kez düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri sona erdi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle belediyenin düzenlediği etkinlikte 850 fotoğraf ve 30 kısa film yarıştı.

Kovid-19 nedeniyle ilk defa online gerçekleştirilen yarışmanın ilk günü dünyadan birçok araştırmacının katılımıyla "12'nci Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu" yapıldı. Organizasyonun ikinci gününde de Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin 3'ü yabancı 22 jüri üyesi, fotoğraf ve videoları seçti.

Onursal başkanlığını Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yaptığı uluslararası jüri, son 5 yılda Antalya kıyılarında çekilmiş birbirinden güzel ve videoları seçerken zorlandı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, Haluk Cecan Tropik Canlılar Fotoğraf Yarışması'nın birincisi Ufuk Dönmez, ikincisi Alp Baranok, üçüncüsü Taner Şahakalkan oldu.