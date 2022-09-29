"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sekizinci gününde sürdü

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin sekizinci gününde Türkiye'den sanatçı Cengiz Özkan sahne aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yarın sona erecek festivalde akşam sahneye çıkan Özkan bağlama resitali verdi.

Festivalin sekizinci gününde gündüz düzenlenen açık hava etkinliklerde Kültür Park'ta bir Nefes Grubu üyeleri Zeynel ve Hasan Genç, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'nde Uluslararası Mevlana Vakfının sema programı icra edildi.

Festivalin yarınki açık hava etkinlikleri kapsamında santur sanatçısı Sedat Anar Kültür Park Meydanı'nda, İran'dan Hesameddin Seraj ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde birer konser verecek.



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