"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5 şehirde düzenlenen ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin beşinci gününde Adolat İsmoilova sahne aldı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815'inci doğum yılı etkinlikleri bünyesinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar devam edecek festivalde Özbekistanlı İsmoilova, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.
Festivalde, yarın Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.
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