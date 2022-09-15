19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası grup maçlarıyla devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup maçlarıyla sürüyor.

Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde dünkü eleme maçlarının ardından bugün grup müsabakaları başladı.

Kadınlarda Türkiye adına mücadele eden Ecem Aksoy-Doğa Öcal ve Su Şimdim-Ceylin Sayar iki maçını da 2-0 kaybetti.

Erkeklerde ise Sacit Kurt-Ahmet Can Tür, Bulgacs-Teteris (Letonya) ikilisine 2-0 mağlup olurken, Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan, Deloshem-Guther (Güney Afrika) ikilisini 2-0 yendi.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayacak ekipler yollarına son 24 turunda devam edeceği organizasyon, 18 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona erecek.

