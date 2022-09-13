19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak

19 Yaş Altı FIVB Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyona, kadın ve erkeklerde 43 ülkeden takımlar katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan, kadınlarda ise Ecem Aksoy-Doğa Öcal ile Su Şimdim-Ceylin Sayar ikililerinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımları temsil edecek.

Organizasyon, 18 Eylül'de oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

